الرفض مستمر.. مدرب سبورتينغ ضد التعاقد مع رونالدو

واصلت الأندية الأوروبية رفضها للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الراغب بمغادرة فريقه الحالي مانشستر يونايتد، إذ يرفض روبن أموريم مدرب سبورتينغ لشبونة البرتغالي التعاقد مع الهداف التاريخي، وذلك بعد انتشار أخبار حول عودة "الدون" إلى فريقه السابق.

وغاب رونالدو عن جولة مانشستر يونايتد الإعدادية في تايلاند وأستراليا رغبة بالرحيل عن مانشستر يونايتد الذي لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما رفضت أندية بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي اللندني وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد التعاقد معه سواء عبر تصريحات رسمية أم تسريبات لوسائل الإعلام.

وانتشرت أخبار صحفية في الفترة الأخيرة حول إمكانية عودة رونالدو إلى سبورتينغ لشبونة الذي تركه قبل 19 عاماً، للعب في صفوفه مجدداً، إذ سيشارك وصيف بطل الدوري البرتغالي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ونشر موقع "ذا أثلتيك" يوم الخميس: روبن أموريم مدرب فريق سبورتينغ لشبونة ليس مع فكرة التعاقد مع رونالدو بسبب أن حضور "الدون" إلى الفريق سيغير من شكله والتكتيك المتبع في المباريات بالإضافة إلى راتبه العالي المرتفع.

وكان رونالدو كبير هدافي مانشستر يونايتد الموسم الماضي برصيد 24 هدفاً.

المصدر / وكالات