رابط فحص نتائج توجيهي 2022 موقع وزارة التربية والتعليم

أطلق موقع وزارة التربية والتعليم العالي، الصفحة الخاصة بالبحث عن نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2022 الدورة الأولى.

ومن المرتقب أن تعلن نتائج التوجيهي 2022 عند الساعة التاسعة صباحا من يوم السبت المقبل.

ويمكن الاستعلام عن نتائج الطلبة من خلال الأسماء أو أرقام الجلوس واسم العائلة من خلال رابط فحص نتائج توجيهي الخاص بـ .

وللوصول المباشر إلى صفحة البحث عن النتائج انقر هنا.

ومن خلال رابط فحص نتائج الدورة الأولى - الثانوية العامة 2022، يمكن التعرّف إلى أوائل الثانوية العامة على مستوى الوطن، وأسماء أوائل الطلبة في الفرعين العلمي والأدبي، فضلًا عن أوائل الطلبة في الفرع الشرعي، وأوائل الثانوية العامة في الفرع الصناعي والتجاري وكذلك أوائل الطلبة في الفرع التكنولوجي.

موقع وزارة التربية والتعليم

وسيكون الإعلان عن نتائج التوجيهي 2022 بشكل متزامن في كلٍّ من العاصمة القدس وكذلك الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتقدم أكثر من 87 ألف طالب/وطالبة، منهم 39 ألفًا ذكورا، و48 ألفًا إناثا، موزعون على 729 قاعة، لامتحان الثانوية العامة هذا العام.

وللوصول إلى صفحة نتائج امتحان الثانوية العامة الدورة الأولى الخاصة بموقع وزارة التربية والتعليم العالي انقر هنا.

وبلغ عدد الطلبة الممتحنين في الفرع العلمي نحو23.271 ألفا، والأدبي حوالي65.173 ألفا، وريادة الأعمال بلغ نحو 4123، والشرعي نحو 1418.

وبالأفرع المهنية المتمثلة في الفرع الصناعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي وصل عدد الطلبة إلى حوالي 3146 طالبا، أكثرهم من الفرع الصناعي، إذ بلغ عددهم حوالي 1783 طالبا.

المصدر / فلسطين أون لاين