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"أبو عبيدة": مزاعم الاحتلال حول العمل العسكري بغزة "كذب وتضليل"

28 يوليو 2022 . الساعة 21:05 بتوقيت القدس
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أكد أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مزاعم الاحتلال حول وجود أماكن للعمل العسكري بين المدنيين في قطاع غزة، وما روجه من مواقع وإحداثياتٍ بهذا الخصوص، هو محض كذبٍ وتضليلٍ.

وقال أبو عبيدة في تصريح نشره على قناته بالتلغرام مساء اليوم الخميس، إن مزاعم الاحتلال هي "محاولةٌ بائسةٌ للتغطية على عجزه وفشله أمام المقاومة، وهذا ليس بالأمر الغريب على العدو المجرم، وهو لا يحتاج إلى مبررٍ لاستهداف المدنيين".

وأشار إلى أن تاريخ الاحتلال حافلٌ بالمجازر المبنية على أكاذيبَ ضدّ العائلات، والمنشآت المدنية من بيوتٍ ومساجدَ ومستشفياتٍ وجامعاتٍ ومدارس، وإنّ المجازر بحق عائلاتِ غالية والسموني وأبو حطب والكولك وأبو العوف والنجار، وقصف مدرسة الفاخورة ومستشفى القدس وغيرها الكثير لهي خير شاهدٍ على ذلك.

وشدد أبو عبيدة على أن المقاومة هي الأمينة على دماء أبناء شعبنا والأحرص على سلامتهم وأمنهم، وأن سياسة العدو الممنهجة والمستمرة في بث الأكاذيب لن تخدش هذه الحقيقة الناصعة، وسيدفع العدو غالياً ثمن أية حماقةٍ ضد أهلنا وشعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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