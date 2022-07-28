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طلب صاروخي لرونالدو من أجل الانفكاك عن مانشستر يونايتد

28 يوليو 2022 . الساعة 20:44 بتوقيت القدس
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النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

يبقى موضوع مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أكثر المواضيع اهتماما في ظل استمرار الأنباء التي تتحدث عن رغبته بمغادرة مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف.

وكشفت مصادر إعلامية، أن رونالدو يخطط للعودة إلى تدريبات مانشستر يونايتد، مع إصراره في الوقت ذاته بعدم الاستمرار مع الفريق.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن رونالدو طلب من مانشستر يونايتد تحريره وتجاهل السنة الأخيرة المتبقية في عقده.

وشددت الصحيفة على أن رونالدو سيتنازل عن راتب العام الأخير في عقده مع مانشستر يونايتد، مقابل أن يمنحه النادي خطاب الرحيل وينهي عقده.

رد إدارة يونايتد كان التأكيد على أنها لا ترغب في التخلي عن رونالدو، وأكد النادي خلال اجتماعه مع النجم البرتغالي أمس الأربعاء، أن موقفه لم يتغير، خاصة في عدم وجود أي عروض رسمية للبرتغالي.

ولتأكيد على أنه سيواصل العمل بطريقة احترافية مع مانشستر يونايتد، سينضم رونالدو لتدريبات يونايتد في انتظار "تحريره".

ومن المستبعد أن يشارك رونالدو مع مانشستر يونايتد في المباراتين الوديتين أمام أتلتيكو مدريد بعد غد السبت، وضد رايو فاييكانو الأحد المقبل، لأنه لم يتدرب بالشكل الكافي مع الفريق.

ولم تعرف حتى الآن وجهة رونالدو المقبلة خاصة وأن أندية بايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، التي ربطتها تقارير إعلامية بضم البرتغالي، نفت جلها اهتمامها بالتعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

المصدر / وكالات
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