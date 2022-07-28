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قرار إسرائيلي بإلغاء ترخيص 6 مدارس فلسطينية في القدس

28 يوليو 2022 . الساعة 20:31 بتوقيت القدس
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كشفت القناة 12 العبرية، عن قرار إسرائيلي بإلغاء تراخيص عدد من المدارس الفلسطينية بمدينة القدس المحتلة.

وبحسب القناة، فإن وزيرة التعليم في حكومة الاحتلال، قررت إلغاء تراخيص 6 مدارس فلسطينية في شرق القدس.

وأضافت أنه قرار الوزيرة الإسرائيلية جاء بزعم "ممارسة التحريض ضد الاحتلال الإسرائيلي وجيشه في الكتب المدرسية".

وبحسب مصادر مقدسية، فإن المدارس المستهدفة هي الإيمان للبنين والبنات في جميع مراحلها والتي يبلغ عدد طلابها نحو 1755 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى الكلية الإبراهيمية التي يبلغ عدد طلابها 288 طالبا وطالبة.

وقالت وزيرة التعليم لدى الاحتلال، إن المدارس المذكورة تدرس كتبا تحتوي على مضامين تمجد الأسرى وكفاحهم ضد الاحتلال، وكشف جرائم الاحتلال في منع العلاج عن المرضى، واتهامات بمسؤولية الاحتلال عن أزمة المياه لدى السلطة، بالإضافة إلى المجازر والجرائم الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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