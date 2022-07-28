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"المباحث" تضبط أكثر من 7 آلاف قطعة مفرقعات بغزة ورفح

28 يوليو 2022 . الساعة 19:44 بتوقيت القدس
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مواد تستخدم منها صناعة المفرقعات

ضبطت المباحث العامة بالشرطة - دائرة مباحث التموين، الخميس، أكثر من 7300 قطعة مفرقعات، و6 كجم مواد خام معدة لتصنيعها، وذلك خلال عدة مهام تفتيش بمحافظتي غزة ورفح.

وقالت الشرطة إن عملية الضبط جاءت في إطار تكثيف جهودها في ضبط مصنّعي ومروّجي المفرقعات لخطرها على أمن وسلامة المواطنين، لاسيما مع قرب إعلان نتائج الثانوية العامة السبت المقبل، والذي يستغله البعض في ترويج واستخدام المفرقعات الخطرة.

وفي التفاصيل، ذكرت مباحث التموين بمحافظة غزة، وبالتعاون مع مباحث الشجاعية، أنها ضبطت 5 آلاف قطعة مفرقعات مجهزة داخل معمل تصنيع، وأوقفت أحد المشتبهين وهو (أدهم، ع).

كما ضبطت المباحث 5 كيلوجرامات من مادة "الماغنيسيوم"، و50 متراً من الفتائل الانفجارية المستخدمة في التصنيع، و1300 قطعة مفرقعات داخل منزل المشتبه به (رشاد، د) بحي الشجاعية.

وبيّنت أن الكمية المذكورة تكفي لتصنيع أكثر من 6 آلاف قطعة من المفرقعات الخطرة.

وفي رفح جنوب القطاع وحي الزيتون بغزة، ضبطت مباحث التموين أكثر من ألف قطعة مفرقعات خلال مهمتين تفتيشيتين لعدد من المنازل.

وذكرت المباحث أنها أحالت الموقوفَين وجميع المضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشدّدت المباحث العامة على مواصلة جهودها في الحد من تداول واستخدام المفرقعات الخطرة، لتشكيلها خطرًا كبيرًا على سلامة المواطنين، وكذلك مصدر إزعاج وتعكير لصفو الحياة العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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