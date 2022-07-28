أدنوك الإمارتية تستحوذ على نصف محطات الوقود في مصر

أبرمت شركة أدنوك للتوزيع التابعة لشركة "بترول أبو ظبي" الوطنية "أدنوك"، صفقة للاستحواذ على 50% من أنشطة "توتال إنرجيز مصر".

ووصلت قيمة الصفقة لـ203.3 مليون دولار، وتشمل أنشطة محطات بيع الوقود بالتجزئة والجملة ووقود الطائرات.

أوضحت أدنوك، في بيان صحفي أن قيمة الاستحواذ تبلغ 186 مليون دولار، إلى جانب 17.3 مليون دولار إضافية في حال استيفاء شروط محددة، ولم تخض الشركة الإماراتية في تفاصيل تلك الشروط.

في وقت لاحق من اليوم، قال بدر سعيد اللمكي، في مقابلة مع الشرق، إن تمويل الصفقة سيكون من خلال موارد الشركة الذاتية، مضيفًا أن الصفقة ستزيد من عائدات أدنوك بنحو 6%.

وأدنوك للتوزيع هي أكبر موزع وبائع وقود بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية المسؤولة عن جميع عمليات إنتاج النفط والغاز في الإمارة.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ في الربع الأول من عام 2023، بانتظار استيفاء شروط معينة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية العرفية.

وحسب البيان، فإن عملية الاستحواذ ستشمل تجديد العديد من محطات الوقود، لتتوافق مع العلامة التجارية لـ أدنوك، بالإضافة لبناء محطات جديدة.

وتأسست شركة توتال إنرجيز مصر عام 1998، وهي من بين أكبر أربع شركات محطات الوقود في مصر بواقع 240 محطة.

المصدر / وكالات