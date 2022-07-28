"حماس" تشيد بجهود الكويت في الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني

أشاد عضو قيادة حماس في إقليم الخارج، هشام قاسم، بجهود دولة الكويت قيادة وشعبًا، في الوقوف بجانب الحق الفلسطيني، ودعم قضيته العادلة على مختلف الأصعدة.

وأكد قاسم في تعقيبه على كلمة مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن هذه الكلمة تشكل دافعًا لإيجاد توجه عربي رسمي يتبنى ما جاء فيها، مطالبات واضحة تتركز في إنصاف الشعب الفلسطيني، وحماية مقدساته من تدنيس المستوطنين، ووضع حدّ لسياسة الاستيطان العدوانية، ورفع الحصار الظالم عن أبناء شعبنا في الأرض المحتلة، وإلزام الاحتلال بالتوقف عن ارتكاب جرائمه ضد شعبنا، في ظل شعوره الزائف بالأمان، وإفلاته من العقاب والمساءلة.

وأوضح أن دعوة الكويت لدعم الأونروا يعتبر استكمالًا لموقفها التاريخي الذي تتبناه بشأن الإيفاء بتعهداتها تجاه هذه المنظمة الدولية، ورفض أي مخططات احتلالية وإقليمية ودولية تسعى إلى طي صفحتها، تمهيدا لإلغاء حق العودة.

وخلص قاسم إلى القول إن بيان السفير العتيبي يشكل وثيقة تاريخية للعمل السياسي والدبلوماسي العربي في الساحات الدولية، بعيدًا عن أي محاولات صهيونية مكشوفة للقفز عن حقوق شعبنا التي أقرتها المواثيق الدولية.

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وجددت دولة الكويت في كلمة ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمس في جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية إدانتها واستنكارها الشديدين للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد المسجد الأقصى.

وقال العتيبي "تلك الأحداث إضافة لكونها حلقة مستمرة من مسلسل الانتهاكات والتجاوزات الصارخة لكافة المواثيق والقرارات الدولية تعتبر أيضا معول هدم لدعائم الاستقرار في المنطقة ومدعاة لتغذية مشاعر الكره والتطرف والعنف".

وأضاف "منذ الجلسة الأخيرة في شهر إبريل الماضي تابع المجتمع الدولي بقلق شديد التصعيد الخطير الذي تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة من جراء الجرائم والاعتداءات الممنهجة التي ترتكبها (إسرائيل) السلطة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني حيث مازال المسجد الأقصى عرضة للانتهاكات المتكررة سواء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو من المستوطنين".

المصدر / فلسطين أون لاين