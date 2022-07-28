فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بعد 113 يومًا.. المعتقل رائد ريان يعلّق إضرابه عن الطعام

التحالف الشعبي يطالب بإنزال عقوبات رادعة بحق المعتدين على الشاعر وعائلة حجاب

"حماس" تدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى في فجر الجمعة

الاحتلال يعتقل 13 صحفيًا فلسطينيًا في سجونه

عشرات القتلى بولاية هندية بسبب الصواعق

الاستخبارية الإيرانية تعلن القبض على شبكة تجسس تابعة للموساد

مرداوي: الشاعر شخصية وطنية جامعة ومحاولة اغتياله عمل إجرامي خطير

مركز: هدم 6 منازل لعائلات أسرى منذ بداية العام الجاري

فحص نتائج التوجيهي 2022 _الثانوية العامة في فلسطين

الحية: يجب تشكيل قيادة وطنية جامعة وإستراتيجية موحدة لمواجهة الاحتلال

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

الإعلان عن أوائل الثانوية العامة في المعهد الأزهري بغزة

28 يوليو 2022 . الساعة 17:03 بتوقيت القدس
...
المعهد الأزهري بغزة

أعلن الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بالفرعين الأدبي والعلمي لعام 2022 على مستوى قطاع غزة.

أوائل الثانوية الأزهرية الفرع الأدبي:

المركز الأول: الطالب محمد بدر الدين حمدان الفيومي – معهد غزة بنسبة 95.93%

المركز الثاني: الطالب أيمن محمد أحمد الأسطل - معهد خانيونس بنسبة 92.71%

المركز الثالث: الطالب محمد رمضان حسن الزدودي – معهد غزة بنسبة 92.2%

المركز الرابع: الطالب نادي محمد أحمد شعبان – معهد الشمال بنسبة 91.86%

المركز الرابع مكرر: الطالبة ليلى نائل محمد أبو جاسر - معهد الشمال بنسبة 91.86%

اقرأ المزيد: رابط فحص نتائج توجيهي 2022 فلسطين الثانوية العامة

أوائل الثانوية الأزهرية الفرع العلمي:

المركز الأول: الطالبة أسيل رائد جمعة بدران – معهد الشمال بنسبة 95.8%

المركز الثاني: الطالبة رواء أسعد سعدي صيام – معهد غزة بنسبة 94.77%

المركز الثالث: الطالب كريم محمد عوني أبو زيد – معهد غزة بنسبة 94.62%

المركز الرابع: الطالب حمزة جميل محمد نصر الله – معهد الشمال 93.8%

المركز الخامس: الطالب عدي رامي صقر الحرازين – معهد غزة بنسبة 92.77%

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022
#المعهد الأزهري بغزة #أوائل الثانوية العامة بغزة في المعهد الأزهري #الثانوية العامة في فلسطين #الاعلان عن أوائل الثانوية العامة في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة