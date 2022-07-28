الاستخبارية الإيرانية تعلن القبض على شبكة تجسس تابعة للموساد

أعلنت الاستخبارات الإيرانية، اليوم الخميس، القبض على زعیم وعناصر شبكة تجسس إرهابية تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".

وقالت قوى الأمن الداخلي الإيرانية "فراجا"، في بيان لها نشرته وسائل إعلام إيرانية، إنها "فككت شبكة تجسس إرهابية تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي، الموساد، وألقت القبض على عناصرها".

وأضاف البیان، أن "عناصر شبكة التجسس استدرجهم جهاز الموساد، بمساعدة زعيم إحدى الجماعات الانفصالية المرتزقة للکیان الصهيوني" على حد تعبير البيان.

وتابع أنه "تم القبض على أعضاء شبكة التجسس المكونة من خمسة أشخاص، كانوا يقومون بجمع معلومات من المناطق المهمة والحيوية في البلاد بدافع الإغراء المالي من جانب الموساد".

وأعلنت وزارة الأمن الإيرانية، السبت الماضي، اعتقال أفراد شبكة عملاء تعمل لصالح جهاز "الموساد" الإسرائيلي، المسؤول عن تنفيذ عمليات خارجية، ومصادرة معدات "إرهابية خطيرة غير مسبوقة" كانت معهم.

المصدر / وكالات