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تحت عنوان "القدس عربية إسلامية"

"حماس" تدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى في فجر الجمعة

28 يوليو 2022 . الساعة 15:00 بتوقيت القدس
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حماس وقوى دعت لشد الرحال للمسجد الأقصى في ظل ما يتعرض من عدوان واعتداءات

استنفرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جماهير شعبنا الفلسطيني، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، في فجر وجمعة "القدس عربية إسلامية"، تأكيداً على عروبة القدس وإسلاميتها، وحماية للمسجد الأقصى من اقتحامات المستوطنين، ومحاولات تدنيسه وتقسيمه زمانياً ومكانياً.

وقالت الحركة في بيان لها وصل نسخة عنه، اليوم الخميس، "فلسطين أون لاين"،: نثمّن نضال شعبنا ونشدّ على أيدي المرابطين، ونشيد بصمودهم ووقوفهم سدّاً منيعاً في وجه مخططات الاحتلال الرامية إلى تهويد المسجد الأقصى وعزله عن محيطه العربي والإسلامي.

وأكدت أن القدس ستبقى قلب العروبة النابض ومهوى أفئدة المسلمين، وأنه لا سيادة فيها إلا لشعبنا الفلسطيني البطل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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