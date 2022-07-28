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الشرطة بغزة تحذر من إطلاق النار احتفالاً بنتائج التوجيهي

28 يوليو 2022 . الساعة 14:05 بتوقيت القدس
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قطاع غزة

حذرت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، من إطلاق النار في الهواء احتفالاً بنتائج الثانوية العامة المقررة يوم السبت المقبل، حيث سيتم تكثيف انتشار عناصر الشرطة في جميع محافظات قطاع غزة، لمتابعة أية حالات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المُشددة بحقهم.

ودعت  المواطنين خلال تصريح صحفي مقتضب نشرته، اليوم الخميس، إلى الالتزام بعدم إطلاق النار حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، ومراعاة لحالة السكينة العامة.

وأكدت أنه سيتم توقيف من يطلق النار وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، كما سيتم مصادرة السلاح المستخدم بشكل نهائي.

كما دعت للإبلاغ عن أية حالات إطلاق نار، عبر الاتصال بالرقم المجاني للشرطة (100) أو العمليات المركزية بوزارة الداخلية (109).

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إطلاق النار #الشرطة #نتائج التوجيهي

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