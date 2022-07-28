أجهزة السلطة تواصل اعتقالاتها السياسية بالضفة

تواصل أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، حملات الاعتقال السياسي بحق الطلبة والنشطاء والأسرى المحررين، تزامنا مع حملة إسنادية أطلقتها لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في زنازين السلطة.

واعتقل جهاز وقائي السلطة في نابلس، أمس الأربعاء، الشاب إيهاب دويكات من مكان عمله.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال حمزة عاهد عساف، وأحمد رشدي عساف، ومعن فؤاد عساف، من بلدة كفر لاقف لليوم الـ2 على التوالي.

كما تعتقل أجهزة السلطة الشاب أمير حسام الهور، من بلدة صوريف لليوم الـ2 على التوالي، ومددت اعتقال الشاب موسى خربوش لمدة 48 ساعة، علماً أنه معتقل لليوم الـ2 على التوالي.

كذلك تواصل اعتقال الأسير المحرر عبد الفتاح أجرب، والأسير المحرر محمد الريماوي، والذي أمضى 13 عاما في سجون الاحتلال، و الأسير المحرر مصعب غنيمات، لليوم الـ3 على التوالي.

وتختطف أجهزة السلطة الطالب في جامعة بيرزيت عبد الله إبراهيم عطا، والشاب يحيى بني مطر لليوم الـ4 على التوالي، وتواصل اختطاف الأسير المحرر والجريح محمد فاروق خالد، والأسيرين المحررين الشقيقين أحمد ومحمود جبر حج محمد لليوم الـ9 على التوالي.

وفي سياق متصل، تعتقل الشاب رائد عاشور أبو سنينة من بلدة دورا لليوم الـ10 على التوالي كرهينة حتى يقوم شقيقه بتسليم نفسه، والشاب اسلام عرار لليوم الـ10 على التوالي، والشبان حمزة الجولاني، وأنس سحويل، ويحيى مرعي عياش، لليوم الـ11 على التوالي.

ولا تزال أجهزة السلطة تواصل اعتقال الأسير المحرر عبد العزيز الصفدي لليوم الـ12 على التوالي، والأسير المحرر أيمن أبو عرام لليوم الـ13 على التوالي.

من جانبه، أفاد الصحفي أيمن أبو عرام، شقيق المعتقل السياسي أيمن أبو عرام، أنه حصل اليوم على قرار بالإفراج من محكمة رام الله بعد 13 يوماً من الاعتقال، وسيكون بين عائلته خلال الساعات القادمة.

وتواصل أجهزة السلطة، الشاب علاء حمايل من قرية بيتا لليوم الـ15 على التوالي، الأسير المحرر محمد ريان لليوم الـ22 على التوالي، والأسير المحرر محمد سليمان محمد كنعان من بلدة بيرزيت لليوم الـ23 على التوالي، ومهدي جمعة الريماوي لليوم الـ23 على التوالي، والدكتور معاذ صالح من طولكرم لليوم الـ26 على التوالي في سجن أريحا المركزي.

وفي السياق، تعتقل أجهزة السلطة عضو مؤتمر مجلس الطلبة بجامعة بيرزيت قسـام حمايل لليوم الـ28 على التوالي، والأسير المحرر أحمد رياحي لليوم الـ28 على التوالي، والأسير المحرر سامر أبو عياش لليوم الـ 29 على التوالي، الأسير المحرر خالد نوابيت لليوم الـ35 على التوالي في سجن أريحا المركزي.

كما مددت أجهزة السلطة اختطاف الأسير المحرر جهاد ساري وهدان لمدة 45 يوما، علما بأنه معتقل لليوم الـ50 على التوالي، و شقيقه سعد ساري وهدان معتقل لليوم الـ48 على التوالي، في سجن أريحا المركزي.

ومددت اعتقال المحامي أحمد خصيب لمدة 45 يوماً، علماً أنه معتقل لليوم الـ50 على التوالي في مسلخ أريحا المركزي، وتواصل اعتقال الأسير المحرر أحمد نوح هريش من رام الله لليوم الـ52 على التوالي في مسلخ أريحا المركزي.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال الأسير المحرر علاء غانم، والمواطن منذر رحيب لليوم الـ52 على التوالي في مسلخ أريحا المركزي، علمًا أنها مددت اعتقال غانم لمدة 45 يوما.

ودعا نشطاء فلسطينيون، إلى المشاركة في وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية، وذلك في مدينة رام الله السبت المقبل.

وأشار النشطاء إلى أن الوقفة التضامنية ستكون الساعة الخامسة والنصف عصرا عند دوار المنارة، وسط مدينة رام الله، وذلك للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.

وينظم أهالي المعتقلين السياسيين وقفات ومسيرات مستمرة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.

المصدر / فلسطين أون لاين