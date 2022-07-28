القيادي الحية: يجب تشكيل قيادة وطنية جامعة وإستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال

أكد الدكتور خليل الحية مسؤول ملف العلاقات العربية والإسلامية في حركة "حماس"، ضرورة الشروع فورًا في تشكيل قيادة وطنية جامعة، وإستراتيجية وطنية موحدة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة والجسيمة التي تواجهها القضية الفلسطينية، ومحاولات شطبها المتواصلة.

وقال في كلمة له خلال لقاء نظمته حركة "حماس"، جمع الفصائل والنخب السياسية والمجتمعية بمدينة غزة، اليوم الخميس: "تقوم علاقاتنا السياسية على مُحدّدين رئيسيين، هما: مناصرة شعبنا ومقاومته، والعداء مع الاحتلال"، مستدركًا بالقول:" وكلّ من هو في هذا المربع نحن معه".

وشدّد على أنّ حركة "حماس" تؤيد مع كلّ مبادرة وطنية تُوحّد الشعب الفلسطيني، وتنهي الانقسام، وتحفظ حقوقه على قاعدة التمسك بالثوابت".

وفي سياق منفصل، جدّد القيادي الحية تأكيده على أنّ حصار غزة هو "جريمة سياسية وإنسانية يتحمل مسئوليتها الاحتلال.. ولن نسمح بتجويع شعبنا، ونعرف وجهتنا لكسر الحصار عنه وتخفيف معاناته".

المصدر / فلسطين أون لاين