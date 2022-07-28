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دعوات لوقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين بالضفة السبت المقبل

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في رام الله

دعوات لوقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين بالضفة السبت المقبل

28 يوليو 2022 . الساعة 13:10 بتوقيت القدس
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الاعتقال السياسي بالضفة - أرشيف

دعا نشطاء فلسطينيون، اليوم الخميس، إلى المشاركة في وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية، وذلك في مدينة رام الله السبت المقبل.

وأشار النشطاء عبر منابر إعلامية متعددة إلى أنّ الوقفة التضامنية ستكون الساعة الخامسة والنصف عصرًا عند دوار المنارة، وسط مدينة رام الله، وذلك للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.

وتأتي الوقفة في ظل تصاعد انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة الغربية، وشنّها حملة اختطافات طالت العديد من المواطنين، عُرف منهم: أحمد هريش وأحمد خصيب و رائد أبو سنينة، والمعتقل السياسي جهاد وهدان، وسعد وهدان.

وتتواصل الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، وسط تجاهل من قادة السلطة والأجهزة الأمنية للمناشدات الحقوقية والعائلية بضرورة وقفها والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

ويُنظّم أهالي المعتقلين السياسيين وقفات ومسيرات مستمرة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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