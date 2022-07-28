وسم #ارحل_يا_عباس يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

غزة/ صفاء عاشور:

تصدر وسم #ارحل_يا_عباس وسائل التواصل الاجتماعي خاصة موقع تويتر والفيس بوك وسط تصاعد لحالة الغضب الشعبي في الضفة الغربية وقطاع غزة من سياسة محمود عباس والتي تفتقر للشرعية الوطنية بالإضافة إلى الفساد المتفشي والمحسوبية وتمسكه بمسار التفاوض والتنسيق الأمني ومحاربة وقتل أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته.

وحصد الوسم على توتير ما يزيد عن 30 ألف تغريدة خلال يوم واحد وكلها تعكس المطالبات الشعبية للفلسطينيين ورغبته برحيل رئيس السلطة محمود عباس.

الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا نشر تغريدة على حسابه على تويتر استعرض خلالها ارتفاع نسبة المطالبين برحيل عباس، حيث أكدت الدراسات التي صدرت عن مركز فلسطين للبحوث والدراسات أنه خلال عام 2018 كان نسبة المطالبين برحيل عباس وصلت إلى 65% من أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة، وارتفعت النسبة خلال 2022 إلى 85%، مختتماً منشوره بتساؤل "ألم يحن وقت الرحيل؟".

الصحفي الناشط الشبابي أيمن ماجد كتب على حسابه على تويتر:" أما بعد.. أكبر خادم للاحتلال من باع وفرط ونسق ودمر ومن يعيش تحت بساطير الاحتلال، من يعترف أنه صاحب أكبر معلومات أمنية ضد المقاومة، وهو أحد أبرز الأشخاص المتهمين بقتل الراحل أبو عمار".

وأضاف:" لا صفة إيجابية فيه حتى نتحدث عنها، سارق محترف، عميل مخضرم، منسق مبدع وبصوت يصل كل بقاع فلسطين #ارحل_يا_عباس

أما بعد ..أكبر خادم للاحتلال

من باع وفرط ونسق ودمر

من يعيش تحت بساطير الاحتلال

من يعترف أنه صاحب أكبر معلومات أمنية ضد المقاومة

أحد أبرز الأشخاص المتهمين بقتل الراحل أبوعمار

لا صفة إيجابية فيه حتى نتحدث عنها

سارق محترف

عميل مخضرم

منسق مبدع

بصوت يصل كل بقاع فلسطين#ارحل_يا_عباس pic.twitter.com/QmsdX56ySZ — أيمن ماجد (@Ayman93Abed) July 27, 2022



الداعية والناشط الاجتماعي د. وائل الزرد كتب على حسابه على تويتر ماذا فعل محمود عباس للقضية الفلسطينية غير أنه فرغ وأنهى دور منظمة التحرير، وافق على إقامة دولة منزوعة السلاح، انتج سياسة امنية خطيرة قوامها التنسيق الأمني مع الاحتلال وحارب المقاومة المشروع وعمل على تصفية قضية اللاجئين في الشتات".

⭕ ماذا فعل محمود عباس بالقضية الفلسطينية ؟#ارحل_يا_عباس pic.twitter.com/SttduEnKi9 — Dr.WaelAlzard د. وائل الزرد أبو حسام (@Abuhossam1972) July 28, 2022



خديجة حمادة من غزة كتب على تويتر:" هذا الكائن المسمى برئيس فلسطين شو عمل لفلسطين غير أنه باع دم الشهداء وضحى بعذابات الأسرى والجرحى بعد ما فرط بأرضه، من الأخر لو مش راضية عنه "إسرائيل" وأمريكا من قبلها كان ما بقي للآن ملزق بكرسيه".

لتختتم المنشور:" يخي بيكفي أي والله تغيير الوجه رحمة #ارحل_يا_عباس".

هذا الكائن المسمى برئيس فلسطين

شو عمل لفلسطين غير أنه باع دم الشهداء وضحى بعذابات الأسرى والجرحى بعد ما فرط بأرضه

من الاخر لو مش راضية عنه إسرائيل بين قوسين وامريكا من قبلها كان ما بقي للان ملزق بكرسيه

يخي بيكفي اي والله تغيير الوجوه رحمة

اف#ارحل_يا_عباس — #غزة Khadijahamada (@khadijaa_hamada) July 27, 2022



حسام الشاعر كتب على حسابه على الفيس بوك:" من قتل حفظة كتاب الله ومن قتل النشطاء أمثال نزار بنات ومن أبناء شهداء الأقصى في جنين يجب أن يرحل #ارحل_يا_عباس



ضياء الكحلوت كتب على حسابه على تويتر :" من جوع أهل غزة وأعدم الأمان عن أهالي الضفة وشتت المقدسيين بين هدم ونفي لازم يرحل" #ارحل_يا_عباس.

من جوّع اهل غزة ، وأعدم الامان عن أهالي الضفة ، وشتت المقدسيين بين هدم ونفي لازم يرحل#ارحل_يا_عباس — ضياء الكحلوت (@DyaAlkhlwt) July 27, 2022



إبراهيم مقبل كتب على حسابه على الفيس بوك:" بايدن جاء للمنطقة فخرجت الثعالب من أوكارها بعد اتفاقات أمنية وعسكرية بين محور التطبيع والكيان وهذه أمور حصلت خلال أيام قلائل: حملات تشويه للمقاومة في غزة وحملات لتثوير أهلنا في غزة ضد درعهم وسندهم".

وأضاف:" إضعاف وتجفيف للمصادر التي تدير وتحرك عجلة الاقتصاد بغزة والادعاء بكشف مخازن للمقاومة قرب أماكن سكنية ومساجد، لذلك دائماً يجب أن نطالب بطرد المطبع الأول مع الكيان #ارحل_يا_عباس".