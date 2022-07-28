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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى" صباحًا

28 يوليو 2022 . الساعة 12:08 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الاقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية: "إنّ عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الاقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته".

يُشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المستوطنين #باب المغاربة #باحات الأقصى #باب السلسلة

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