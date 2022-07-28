غزة.. "الجهاد" تدعو للحشد أمام "الصليب الأحمر" غدًا الجمعة

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، للحشد والمشاركة بصلاة الجمعة المقبلة، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، "وعلى رأسهم خليل عواودة ورائد ريان".



وقال القيادي في "الجهاد الإسلامي" محمد الحرازين: "ندعو للحشد في صلاة الجمعة المقبل، قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دعمًا لأسرانا المضربين".



وأضاف، في تصريح صحفي: إنّ "ضمير العالم المتبلّد نسيَهم (الأسرى المضربين)، لكنهم بقوا دمًا يتدفق في عروق الوطن كل الوطن".



واستدرك: "أسرانا تحتضنهم أفئدتنا، وتهتف باسمهم حناجرنا، وتستعد سواعد مجاهدينا لتحريرهم والدفاع عنهم وحمايتهم" على حد وصفه.



وشدّد الحرازين على أنّ "شعبنا كله يلتف حول قضية الأسرى، وخاصةً المضربين منهم، ولن يتركهم وحدهم في المواجهة التي يخوضونها انتصارًا لكرامتهم، وسعيًا لنيل حريتهم".



ويواصل الأسيران الفلسطينيان رائد ريان (27 عامًا) وخليل عواودة (40 عامًا)، إضرابهما المفتوح عن الطعام؛ رفضًا لاعتقالهما الإداري، وسط تدهور خطير في حالتيهما الصحية.

المصدر / فلسطين أون لاين