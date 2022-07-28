مطلوب سائق باص للعمل في روضة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن روضة طيبة النموذجية - غزة تعلن فيه عن حاجتها لسائق للعمل على باص الروضة ، علمًا بأنّ الروضة متوفر عندها الباص .

شروط التسجيل

1- حاصل على رخصة قيادة

2- لا يزيد عمره عن 45

3- متفرغ للعمل

4- قادر على تحمل ضغط العمل

5- خبرة لا تقل عن سنتين

6- أن يكون من سكان مدينة غزة ( الوحدة - الجلاء - الساحة - النصر- الرمال- الثلاثيني )

طريقة التسجيل

- علي من تتوافر فيه الشروط التواصل على:

1- جوال رقم / 0599411426

2- واتس 972599411426

أو التوجه إلى مقر الروضة لتقديم طلب الوظيفة من الساعة 9:00 صباحًا و حتى 1:00 ظهرًا

- العنوان: مدينة غزة- شارع الوحدة- مقابل محطة أبو عاصي للبترول