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مطلوب سائق باص للعمل في روضة بمدينة غزة

28 يوليو 2022 . الساعة 11:50 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن روضة طيبة النموذجية  - غزة تعلن فيه عن حاجتها لسائق للعمل على باص الروضة ، علمًا بأنّ الروضة متوفر عندها الباص  .

شروط التسجيل

1- حاصل على رخصة قيادة

2- لا يزيد عمره عن 45

3- متفرغ للعمل

4- قادر على تحمل ضغط العمل

5- خبرة لا تقل عن سنتين

6- أن يكون من سكان مدينة غزة ( الوحدة - الجلاء - الساحة - النصر-  الرمال- الثلاثيني )

طريقة التسجيل

- علي من تتوافر فيه الشروط التواصل على:

1- جوال رقم /  0599411426

2- واتس 972599411426

أو التوجه إلى مقر الروضة لتقديم طلب الوظيفة من الساعة 9:00 صباحًا و حتى 1:00 ظهرًا

- العنوان: مدينة غزة- شارع الوحدة- مقابل محطة أبو عاصي للبترول

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