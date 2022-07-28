وظائف شاغرة في مركز هلا فلسطين

إعلان توظيف صادر عن مركز هلا فلسطين يعلن فيه عن وظائف شاغرة بمجالات مختلفة.
الوظائف المطلوبة
- مدرب/ ة تصميم الازياء والخياطة
- مدرب /ة كوافير رجالي
- مهندس/ة في مجال الديكور
- مدرب /ة فوتوشوب
- مدرب /ة موشن جرافيك
- مدرب /ة مونتاج
- تتطوع علاقات عامة وسكرتارية
شروط التقديم
1- شهادة جامعية بإحدى المجالات السابقة
2- يخضع المتقدم بعد القبول لشهر تحت التدريب بدوام جزئي
3- الالتزام بفترة التدريب وساعات العمل داخل المركز
4- ينتهي استلام الطلبات بتاريخ 10/08/2022
طريقة التسجيل
- لمن يجد بنفسه الموصفات السابقة يرجى ارسال cv على الايميل التالي [email protected]
- او التوجه ع أحد فروعنا التالية/
- فرع الشمال : معسكر جباليا عمارة الخلفاء الطابق الثالث
جوال :0599200430
- فرع غزة : الرمال _مسجد الكنز _ برج نعمة طابق 8
جوال : 059-219-3326
- فرع خانيونس : خانيونس - عمارة جاسر طابق 3
جوال :0594852508