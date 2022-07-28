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وظائف شاغرة في مركز هلا فلسطين

28 يوليو 2022 . الساعة 10:22 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مركز هلا فلسطين يعلن فيه عن وظائف شاغرة بمجالات مختلفة.

الوظائف المطلوبة

-  مدرب/ ة تصميم الازياء والخياطة

-  مدرب /ة كوافير رجالي

-  مهندس/ة في مجال الديكور

-  مدرب /ة فوتوشوب

-  مدرب /ة موشن جرافيك

-  مدرب /ة مونتاج

- تتطوع علاقات عامة وسكرتارية

شروط التقديم

1- شهادة جامعية بإحدى المجالات السابقة

2- يخضع المتقدم بعد القبول لشهر  تحت التدريب بدوام جزئي

3- الالتزام بفترة التدريب وساعات العمل داخل المركز

4-  ينتهي استلام الطلبات بتاريخ 10/08/2022

طريقة التسجيل

-  لمن يجد بنفسه الموصفات السابقة يرجى ارسال cv على الايميل التالي  [email protected]

- او التوجه ع أحد فروعنا التالية/

-  فرع الشمال : معسكر جباليا عمارة الخلفاء الطابق الثالث

جوال :0599200430

-  فرع غزة : الرمال _مسجد الكنز _ برج نعمة طابق 8

جوال : ‏  ‏ 059-219-3326 ‏

-  فرع خانيونس :  خانيونس - عمارة جاسر طابق 3

جوال :0594852508

 

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022
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