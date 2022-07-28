وظائف شاغرة في مركز هلا فلسطين

إعلان توظيف صادر عن مركز هلا فلسطين يعلن فيه عن وظائف شاغرة بمجالات مختلفة.

الوظائف المطلوبة

- مدرب/ ة تصميم الازياء والخياطة

- مدرب /ة كوافير رجالي

- مهندس/ة في مجال الديكور

- مدرب /ة فوتوشوب

- مدرب /ة موشن جرافيك

- مدرب /ة مونتاج

- تتطوع علاقات عامة وسكرتارية

شروط التقديم

1- شهادة جامعية بإحدى المجالات السابقة

2- يخضع المتقدم بعد القبول لشهر تحت التدريب بدوام جزئي

3- الالتزام بفترة التدريب وساعات العمل داخل المركز

4- ينتهي استلام الطلبات بتاريخ 10/08/2022

طريقة التسجيل

- لمن يجد بنفسه الموصفات السابقة يرجى ارسال cv على الايميل التالي [email protected]

- او التوجه ع أحد فروعنا التالية/

- فرع الشمال : معسكر جباليا عمارة الخلفاء الطابق الثالث

جوال :0599200430

- فرع غزة : الرمال _مسجد الكنز _ برج نعمة طابق 8

جوال : ‏ ‏ 059-219-3326 ‏

- فرع خانيونس : خانيونس - عمارة جاسر طابق 3

جوال :0594852508