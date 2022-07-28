الشيخ عكرمة صبري يدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى السبت المُقبل

دعا إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، لشدّ الرحال إلى المسجد والرباط فيه، يوم السبت المقبل، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1444.

وقال الشيخ صبري في تصريحٍ صحفي، اليوم الخميس: "إنّه من واجب المسلمين استثمار ذكرى الهجرة النبوية للصلاة والرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، والمشاركة بحلقات الابتهالات والذكر وحضور الدروس التي تتناول قصة هجرة سيدنا النبي محمد عليه السلام".

وشهد العام الماضي تصاعدًا كبيرًا في اقتحامات المستوطنين للمسجد، وحاولوا أداء طقوسهم التلمودية في رحابه الطاهرة، وإغلاق أبوابه أمام المصلين عدّة مرات، وشقّ الأنفاق أسفله وحوله بموافقة حكومة الاحتلال ودعم من الجمعيات الاستيطانية بهدف السيطرة عليه.

وطالب الدول العربية والإسلامية بتعزيز صفوفهم، وتكثّيف جهودهم للدفاع عن المسجد الأقصى، وحمايته من الأخطار المُحدقة به، وصون المقدسات الدينية وتخليصها من الاحتلال.

وأكّد ضرورة التصدي للحملات المسيئة لرسول الله -عليه الصلاة والسلام- والمناهضة للدين الإسلامي، والعمل على إحياء سنته في كل أنحاء الأرض، وإبراز تعاليم ديننا ومبادئه القائمة على الوسطية والعدل والتسامح واحترام الإنسان الذي يفتقد له الغرب.

المصدر / فلسطين أون لاين