حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الخميس 28 يوليو

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس 28 يوليو 2022، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي جنين: أفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أسعد عصام عمرو من يعبد، وعلاء عوني قبالة من اليامون، عقب اقتحام البلدتين ومداهمة منزليهما، كما اقتحمت بلدة برقين.

وأوضحت أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية متنقلة على شارع جنين- نابلس، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على دوار بلدة عرابة جنوب جنين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، الأسير المحرر باسم محمد حمود من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ومحمود ناصر بداونة (20 عاما) من بلدة الدوحة غربا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها الدوحة، وقامت بإطلاق قنابل الغاز والصوت.

وفي قرية حوسان غرب بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال منزلي أمجد إسماعيل زعول، وعلي عرفات زعول، وفتشتهما.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين