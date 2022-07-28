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الدولار ينخفض بعد قرار رفع الفائدة الأمريكية

28 يوليو 2022 . الساعة 02:52 بتوقيت القدس
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انخفض الدولار الأمريكي، الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وتعليقات من جيرول باول رئيس البنك المركزي الأمريكي أثارت آمالا بمسار أبطأ لزيادات الفائدة.

وزاد مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي في إطار سعيه لكبح جماح التضخم، لكنه أشار إلى أنه في حين أن سوق العمل ما زالت قوية فإن مؤشرات اقتصادية أخرى ضعفت.

وارتفعت العملة الخضراء في بادئ الأمر عقب بيان مجلس الاحتياطي لكنها سرعان ما عكست مسارها وتراجعت مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في حين قفزت الأسهم في بورصة وول ستريت بعد تعليقات باول.

وهبط مؤشر الدولار 0.756 بالمئة إلى 106.310 مع صعود اليورو 0.97 بالمئة إلى 1.0212 دولار.

وارتفعت العملة اليابانية 0.26 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 136.58 ين للدولار في حين صعد الجنيه الاسترليني 1.25 بالمئة إلى 1.2175 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، قفزت بتكوين 8.65 بالمئة إلى 22 ألفا و792.02 دولار.

المصدر / وكالات
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#الدولار #العملات الرئيسية #الفائدة الأمريكية #الاحتياطي الاتحادي

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