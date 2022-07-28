الأهلي يهزم المقاصة ويحافظ على آماله في المنافسة بالدوري المصري

حافظ الأهلي على آماله في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه مصر للمقاصة 1-صفر الاربعاء، ضمن مباريات الجولة 27 للمسابقة.

ورفع الاهلي رصيده إلى 54 نقطة من 25 مباراة محتلا المركز الثالث بينما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير وبات أقرب الفرق للهبوط في نهاية الموسم.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 60 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني من 27 مباراة.

منح المالي أليو ديانج الاهلي هدف التقدم في الدقيقة 23 بعد عدة تمريرات رائعة بدأها كريم فؤاد من الجهة اليمنى إلى أحمد عبد القادر الذي مرر الكرة على حدود منطقة جزاء المقاصة ليستقبلها ديانج بتسديدة أرضية سكنت شباك الحارس رمضان مصطفى.

وسيطر الاهلي بشكل كامل على الشوط الاول ولاحت له أكثر من هجمة خطيرة لم تكتمل في المقابل لم تكن للمقاصة سوى هجمة وحيدة انتهت بهدف تم الغائه بداعي التسلل.

وكاد ديانج أن يحرز هدفا ثانيا للاهلي في الدقيقة 42 من ركنية نفذها محمود وحيد إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع المقاصة بصعوبة لتجد متابعة من أليو ديانج بتسديدة رائعة مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس مصطفى.

وتراجع أداء لاعبو الاهلي في الشوط الثاني ولم يهدد مرمى المقاصة بأي فرصة خطيرة على مدار أكثر من نصف ساعة.

وبعد مرور ساعة من المباراة أتيحت للمقاصة اخطر فرصة اهدرها محمد عادل وهو على بعد خطوات من مرمى علي لطفي حارس الأهلي الذي شارك في الشوط الثاني بدلا من محمد الشناوي الذي خرج للاصابة.

وفي وقت سابق اليوم، واصل بيراميدز مطاردته للزمالك على صدارة الدوري الممتاز بعد أن فاز على ضيفه البنك الاهلي 1-صفر.

منح رمضان صبحي فريقه بيراميدز التقدم في الدقيقة 71 مستغلا تمريرة متقنة من عبد الله السعيد استقبلها برأسية لتسكن شباك محمود الزنفلي حارس البنك الاهلي.

ولا يزال المقاولون العرب في دائرة الفرق المهددة بالهبوط رغم تعادله مع مضيفه سموحة 1-1 ضمن الجولة ذاتها.

ورفع المقاولون رصيده الى 24 نقطة في المركز السادس عشر بينما رفع سموحة رصيده الى 40 نقطة في المركز الخامس.

تقدم المقاولون العرب بهدف في الدقيقة 33 عن طريق فاروق نور الدين مستغلا ركلة ركنية نفذها لويس إدوارد لتصل الكرة إلى مامادو نياس الذي مررها لنور الدين الذي سددها في مرمى سموحة.

وأدرك سموحة التعادل بهدف لصديق اويجولا في الدقيقة 35 بعد أن تلقى تمريرة من محمد متولي “كناريا” على حدود منطقة الجزاء فسدد اويجولا كرة أرضية سكنت المرمى.

المصدر / وكالات