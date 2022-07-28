الاحتلال يقرر رفع أسعار الكهرباء 8.6%

قررت شركة الكهرباء القطرية في (إسرائيل) رفع سعر الكهرباء 8.6% يوم الاثنين المقبل وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفحم.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" انه من الممكن أن نشهد ارتفاع اخر بنسبة 10% مطلع العام القادم.

واضافت الصحيفة ان الزيادة الأصلية في الأسعار التي تم التخطيط لها 9.6٪ بسبب الزيادة في أسعار الفحم، وقد تم تخفيضها بشكل طفيف خلال جلسة الاستماع العامة التي عقدت في الأسبوعين الماضيين لهيئة الكهرباء في اسرائيل.

وذكرت الصحيفة "القرار يعني أن سعر الكهرباء سيرتفع في المتوسط ​​للعائلة خلال شهرين بنحو 86 شيكل، أي 43 شيكل شهريا".

أعلنت هيئة الكهرباء عن السعر النهائي مساء الأربعاء بعد إجراء جلسة استماع شفوية للأطراف الرئيسية التي طعنت في قرار رفع سعر الكهرباء بهذا المعدل المرتفع، وعلى رأسها جمعية المصنّعين في اسرائيل..

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في سعر الكهرباء إلى ارتفاع أسعار مئات الأنواع من المنتجات والخدمات في اسرائيل، مما يجعل الإنتاج والتجارة أكثر تكلفة.

المصدر / وكالات