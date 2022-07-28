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بلينكن يعلن أنه بصدد إجراء محادثات مع لافروف في الأيام المقبلة

28 يوليو 2022 . الساعة 00:51 بتوقيت القدس
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه بصدد إجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال أيام، وذلك للمرة الأولى منذ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بلينكن في تصريح للصحفيين إن المحادثات الهاتفية في الأيام القادمة لن تكون للتفاوض حول أوكرانيا، إنما ستنحصر بأولويات من بينها الإفراج عن موقوفين أمريكيين.

وأضاف أن واشنطن قدمت "عرضا مهما" لموسكو يتعلق بمعتقلين أمريكيين اثنين.

وأوضح أنه "وضعنا مقترحا على الطاولة قبل أسابيع لتسهيل الإفراج عن معتقلين أمريكيين اثنين".

 

المصدر / وكالات
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#روسيا #لافروف #الخارجية الأمريكية #بلينكن

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