"ماكدونالدز" ترفع سعر إحدى شطائرها بشكل مفاجئ!

سترفع ماكدونالدز سعر شطيرة البرجر بالجبن، أو التشيز برجر، بنسبة 20% في بريطانيا في أول زيادة لسعر الشطيرة التي تحظى بشعبية منذ 14 عاما، وذلك لمواجهة ارتفاع التضخم.

وسيرتفع سعر الشطيرة الآن من 99 بنسا إلى 1.19 جنيه إسترليني.

وقال رئيس سلسلة مطاعم البرجر في المملكة المتحدة للعملاء الثلاثاء، إن ماكدونالدز ستزيد أيضا الأسعار بمقدار 10-20 بنسا لمنتجات أخرى تأثرت بارتفاع التكاليف.

وقال أليستير ماكرو الرئيس التنفيذي لماكدونالدز في المملكة المتحدة وأيرلندا “إننا نعيش أوقاتا صعبة بشكل لا يصدق”.

وأضاف “مثلكم تماما، فإن شركتنا وأصحاب الامتياز الذين يمتلكون ويديرون مطاعمنا وموردونا يشعرون جميعا بتأثير ارتفاع التضخم”.

وتأتي الزيادة، التي ستأخذ شطيرة البرجر بالجبن فوق نقطة السعر المهمة نفسيا البالغة جنيها إسترلينيا واحدا، في وقت يحوم فيه تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا عند أعلى مستوياته في 40 عاما ومن المتوقع أن يصل إلى 11% في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال ماكرو إن الزيادات تأجلت لأطول فترة ممكنة وإن الشركة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على أسعار في متناول الجميع.

كانت السلسلة، التي تتخذ من شيكاجو مقرا رئيسيا لها وتدير أكثر من 36 ألف مطعم في أكثر من 100 دولة، قد رفعت الأسعار في الولايات المتحدة بنسبة 6% العام الماضي، تماشيا مع الزيادات لدى الشركات الأخرى التي تركز على المستهلكين والتي تواجه ارتفاع التضخم وسط طلب قوي بعد انحسار تأثير الجائحة فضلا عن اضطراب سلاسل التوريد.

وبمساعدة جزئية من ارتفاع الأسعار، أعلنت ماكدونالدز كورب يوم الثلاثاء عن أرباح أفضل من المتوقع حتى مع ارتفاع النفقات. وقالت إنها تدرس إضافة المزيد من العناصر لقائمة الأسعار المخفضة لأن التضخم المرتفع يجبر بعض المستهلكين، خاصة في أوروبا، على شراء عدد أقل من الوجبات الكبيرة التي تتألف من عدة عناصر وتعرف باسم الكومبو.

المصدر / وكالات