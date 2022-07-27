إصابتان بانفجار مفرقعات محلية بغزة

أعلنت الشرطة بقطاع غزة إصابة شابين مساء اليوم الأربعاء، في انفجار ناتج عن تصنيع مفرقعات محلية داخل أحد المنازل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الشرطة أيمن البطنيجي في تصريح صحفي، إن الانفجار أدى لإصابة شابّين يبلغان من العمر (17 و19) عاماً بجروح خطيرة نقلا على إثرها لمستشفى الشفاء وأدخلا العناية المكثفة، كما تم احتراق عدد من مرافق المنزل جراء الانفجار.

وأضاف البطنيجي أن قوة من الشرطة وصلت للمنزل الذي وقع فيه الانفجار وقامت بمعاينة المكان ومصادرة مخلفات الانفجار، فيما تم فتح تحقيق ويجري استكمال الإجراءات القانونية في الحادث.

وجدد تحذير الشرطة للمواطنين من تصنيع أو تداول المفرقعات، لخطورتها على حياتهم، حيث يتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

المصدر / فلسطين أون لاين