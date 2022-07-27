شباب فلسطين يطمحون لاجتياز المغرب والتأهل لدور الثمانية

غزة - وائل الحلبي

سيكون منتخب فلسطين للشباب أمام مهمة صعبة من أجل التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، عندما يلتقي مساء غد الخميس، منتخب المغرب للشباب والتي تجمعهما على ستاد نادي ضمك في مدينة أبها السعودية.

ويتربع منتخب فلسطين على صدارة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط بعد فوزه الكبير على منتخب السودان بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، متساوياً مع المنتخب المغربي صاحب نفس الرصيد والذي يتواجد في المركز الثاني متأخراً بفارق الأهداف، فيما ودع السودان البطولة بعد تلقيه الخسارة الثانية.

ويحتاج المنتخب الفلسطيني للفوز أو التعادل لضمان التأهل لدور الثمانية، في ظل تفوقه على المنتخب المغربي بفارق الأهداف المسجلة.

يدرك فدائي الشباب صعوبة مواجهة المنتخب المغربي في ظل تواجد مجموعة مميزة من اللاعبين في صفوفه، ومن المتوقع أن يعتمد على الأسلوب الهجومي في المباراة الأمر الذي سيدفع منتخب فلسطين للتركيز على الجوانب الدفاعية.

منتخب فلسطين للشباب اكتسب خبرة جيدة من خلال التحضير للبطولة بمعسكرين تدريبيين في الدوحة ومسقط، إلى جانب خوضه لمباراتين وديتين أمام المنتخب العُماني للوقوف على مستوى جميع اللاعبين، وهذا ما أعطى الدافع للاعبين لقلب التأخر أمام السودان إلى فوز ثمين.

ويحتاج فدائي الشباب لمعالجة الأخطاء التي واجهته في المباراة السابقة والتي أدت لاستقبال الشباك لثلاثة أهداف.

بدوره أكد حسام يونس المدير الفني لمنتخب فلسطين على صعوبة المباراة أمام نظيره المغربي، مشيراً إلى أن المباراة ستكون بحسابات مختلفة تماماً عن مواجهة السودان.

وأضاف يونس أن فدائي الشباب واجه صعوبة كبيرة في اجتياز السودان خاصة وأن اللاعبين دخلوا في أجواء المباراة بالشوط الثاني بشكل أكبر، مبيناً أن المنتخب السوداني اكتسب خبرة أفضل وهذا ما جعله يتقدم في مرتين، إلا أن التعليمات التي تم توجيهها للاعبين بإغلاق المساحات أمام مفاتيح لعب السودان واستغلال نقاط الضعف في دفاعاتهم منح المنتخب الفلسطيني الفوز.

وأبدى يونس ثقة كبيرة بلاعبي منتخب الشباب بقدرتهم على اجتياز صعوبة المباراة أمام المغرب وتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لدور الثمانية من البطولة.









