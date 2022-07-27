نماء والهلال يتأهلان لنصف نهائي بطولة كرة القدم الشاطئية

غزة- فلسطين أون لاين

تأهل فريقا نماء والهلال إلي نصف نهائي البطولة الخامسة لكرة القدم الشاطئية بعد فوزهما على الجلاء والصلاح في الدور ثمن النهائي للمسابقة، والتي تقام على ملعب نماء الترابي.

وخطف الهلال فوزاً في اللحظات الأخيرة على حساب الصلاح بنتيجة (3/4) بعد مباراة مثيرة بين الفريقين.

سجل أهداف الهلال، سامي الداعور، ومحمد عبيد، ومحمد حسان "هدفين"، فيما سجل أهداف الصلاح، فراس أبو الجديان، ومحمود أبو معمر "هدفين".

أدار اللقاء طاقم حكام مكون من حازم الصوفي حكم أول، علاء أبو طه حكم ثاني، محمد العقاد حكم ثالث، محمود الصواف ميقاتي، عبد السلام أبو سليسل حكم إضافي.

وفي المباراة الثانية حقق فريق نماء فوزاً كبيراً على الجلاء بنتيجة (4/9).

سجل أهداف نماء فادي عساف "سوبر هاتريك"، محمود أبو النصر "هدفين"، وحسام الحبل "هدفين"، وشادي أبو العراج، بينما سجل أهداف الجلاء معتز الحوراني "هدفين"، وعبد العزيز قاسم، وأنس غريب.

أدار اللقاء طاقم حكام مكون من عبد السلام أبو سليسل حكم أول، محمد العقاد حكم ثاني، علاء أبو طه حكم ثالث، محمود الصواف ميقاتي، حازم الصوفي حكم إضافي.

وتستكمل منافسات دور الثمانية بعد غد بلقاء وحيد يجمع شباب خانيونس وخدمات الشاطئ.