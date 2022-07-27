الريان يقترب من التعاقد مع مدافع المنتخب الوطني

غزة - وائل الحلبي

اقترب نادي الريان القطري من التعاقد مع المحترف الفلسطيني ياسر حمد للانضمام لصفوف الفريق في الموسم القادم، بعد انقطاعه عن مشواره مع فريقه المصري البورسعيدي بداعي عدم تلقيه مستحقاته عن الأشهر الماضية.

وقالت مصادر مقربة من النادي القطري إن الأخير نجح في التوصل لاتفاق مع حمد للانتقال لصفوف الفريق، إلا أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم بعد توصل اللاعب لاتفاق على إنهاء عقده مع المصري البورسعيدي بالتراضي بينهما.

وانقطع حمد عن المشاركة مع المصري منذ شهر بداعي عدم تلقيه رواتبه المستحقة عن الأشهر الماضية، فيما قرر النادي البورسعيدي التوجه بشكوى رسمية ضد مدافع المنتخب الوطني لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضحت المصادر أن اللاعب نجح في إقناع إدارة ناديه بالرحيل عن الفريق بالتراضي، مقابل التنازل عن مستحقاته على أن يحصل المصري على مبلغ مالي لم يتم الكشف عنه نظير إنهاء الارتباط بين الطرفين والتنازل عن الشكوى المقدمة لدى الفيفا.

وانضم حمد لصفوف المصري البورسعيدي في يناير الماضي وشارك مع الفريق بصفة أساسية منذ وصوله في ظل الثقة الكبيرة التي منحها إياه المدرب السابق للمصري معين الشعباني، وتمكن مدافع المنتخب الوطني من تسجيل ثلاثة أهداف رفقة الفريق.

ويملك حمد سجلاً مميزاً مع المنتخب الوطني بعدما شارك معه في 25 مباراة وسجل 5 أهداف خلال مسيرته مع الوطني التي بدأت في شهر مايو 2019.