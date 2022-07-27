"الصحة العالمية": 18 ألف إصابة بجدري القرود في 78 دولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 18 ألف حالة إصابة بجدري القرود و5 وفيات في 78 دولة، معظمها في أوروبا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، في ندوة عبر الإنترنت حول فيروسي كورونا وجدري القرود، إن "حوالي 10 بالمئة من الحالات تتطلب دخول المستشفى "لعلاج الألم الناجم عن المرض".

وأضاف المسؤول الصحي "أن أكثر من 70 بالمئة من الإصابات في أوروبا، و25 بالمئة في الأمريكيتين".

ونوّه غيبريسوس أن "هذا تفشي يمكن إيقافه إذا أخذت البلدان والمجتمعات والأفراد المخاطر على محمل الجد، واتخذوا الخطوات اللازمة لوقف انتقال العدوى، وحماية الآخرين".

والسبت، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جدري القرود بات يشكل "حالة طوارئ عالمية".

وقال غيبريسوس، آنذاك، إن الوضع أصبح استثنائيًا" بعد أن تفشي في أكثر من 70 دولة.

واتخذ غيبريسوس الإجراء الأول من نوعه في هذا التصنيف، رغم عدم وجود توافق في الآراء بين الخبراء العاملين في لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بخصوص الفيروس، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

المصدر / الأناضول