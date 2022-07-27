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إصابات خلال قمع الاحتلال فعالية ضد الاستيطان غربي سلفيت

27 يوليو 2022 . الساعة 21:28 بتوقيت القدس
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جانب من قمع الاحتلال فعالية ضد الاستيطان بسلفيت

أصيب مواطنان بشظايا قنابل صوت والعشرات بحالات الاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لتظاهرة ضد الاستيطان، مساء اليوم الأربعاء، في قرية حارس غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال منعوا وصول المشاركين إلى الأراضي المُهددة بالاستيلاء في منطقة "خلة حديدي" غرب القرية .

وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال قام بنصب حواجز مشددة، وأيضًا شدد من إجراءاته العسكرية على مدخل ومحيط قرية حارس، علاوة على انتشار شرطة الاحتلال وتحرير مخالفات للمواطنين .

وأكد رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة، أن قطعان المستوطنين قاموا قبل أيام بنصب خيمة في منطقة "خلة حديدي" غرب القرية تمهيداً للسيطرة عليها، بحماية قوات الاحتلال.

وأشار إلى أن المنطقة المهددة بالاستيلاء تُعد الشريان الرئيسي للقرية كونها تربطها مع باقي القرى والبلدات المُحيطة، وتمنع التوسّع الهيكلي للقرية .

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #سلفيت #الاستيطان

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