وقفة في رام الله تطالب بالإفراج عن المعتقل السياسي محمد الريماوي

نظمت وقفة احتجاجية، مساء اليوم الأربعاء وسط رام الله، رفضاً للاعتقال السياسي، وللمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقل السياسي محمد الريماوي (الأسمر) من سجون مخابرات السلطة.

وشارك في الوقفة التي أقيمت على دوار المنارة وسط رام الله، وجهاء وأسرى محررون من بينهم البروفسير عماد البرغوثي الذي شدد على ضرورة وقف انتهاكات أجهزة أمن السلطة بحق المواطنين.

ورفع المشاركون في الوقفة صور المعتقل الأسمر، ولافتات تطالب بإنهاء الاعتقال السياسي.

مضرب منذ اعتقاله

وقالت عائلة الريماوي، إنه مضرب عن الماء والطعام منذ لحظة اعتقاله لدى جهاز المخابرات في رام الله.

وحملت العائلة أجهزة السلطة أي مضاعفات قد تطرأ على صحة محمد بسبب اعتقاله وإضرابه عن الطعام.

واعتقل جهاز المخابرات الأسير المحرر محمد الريماوي الملقب "بالأسمر"، قبل يومين أثناء خروجه من مقر عمله في وزارة الزراعة برام الله.

وأمضى الريماوي 13 عاماً في سجون الاحتلال، حيث تحرر من آخر اعتقال له في 27/12/2021.

واعتقل الريماوي لدى الاحتلال عندما كان شبلاً في أواسط التسعينيات، وأمضى فترة اعتقاله حينها في سجن مجدو برفقة الصحفي علاء الريماوي ورامي البرغوثي أبو حذيفة.

وتميز الأسرى الثلاثة خلال اعتقالهم بالنشاط والحيوية داخل السجن وخدمة إخوانهم الأسرى.

وسبق أن قالت الناشطة سمر حمد، إن المحرر الريماوي قامة وطنية، وعضو مجلس بلدي سابق في بيت ريما، كما أنه موظف في وزارة الزراعة وتعرض في إحدى اعتقالاته لدى الاحتلال للتعذيب الشديد.

وعبرت المرشحة عن قائمة القدس موعدنا عن أسفها للحالة الوطنية التي وصلنا إليها، واعتقال النشطاء والأسرى المحررين لدى أجهزة أمن السلطة.

وطالبت حمد بالإفراج الفوري عن أبو الهدى وكافة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين