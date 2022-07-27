الشنطي تبحث سبل الارتقاء بكليتي الرباط وفلسطين للتمريض

بحثت د. جميلة الشنطي رئيس دائرة الجامعات في حركة حماس مع كليتي الرباط وفلسطين للتمريض سبل الارتقاء بالعمل الأكاديمي والمهني.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قامت بها الشنطي على رأس وفد من الدائرة ضم: خالد أبو ندى ومحمد كحيل ومعتصم الميناوي وعبد الله الشنطي.

واستمعت الشنطي من عميد كلية الرباط الجامعية عميد ركن ياسر منصور، للإنجازات والتحديات التي تمر بها الكلية الرباط.

وباركت الشنطي جهود الكلية الكبيرة إزاء طلبتها، ووعدت بالعمل الجاد على حل الأمور العالقة التي تواجه الكلية.

من جانبه أثنى العميد الركن منصور على زيارة الوفد، وقال:" نشكر لكم هذه الزيارة التي تدل على الحرص الكبير من قبل دائرة الجامعات تجاه المؤسسات التعليمية ونشعر بأن قيادتنا دوماً تحمل همومنا".

وقدمت الشنطي درع تكريم لعميد الكلية على الجهود التي تبذل للارتقاء بالطالب الفلسطيني في العلوم العسكرية.

كما تفقد وفد دائرة الجامعات، كلية فلسطين للتمريض التابعة لوزارة الصحة، والتقى بعميدها د. خليل شعيب.

وقال شعيب، إن العملية التعليمية تسير بشكل جيد على الرغم من المعيقات الكبيرة التي تواجهها.

بدورها أثنت الشنطي على جهود العاملين في الكلية، لافتةً إلى أنها ستتواصل مع وكيل وزارة الصحة لبحث الحلول من أجل النهوض بواقع الكلية من عاملين وطلبة.

وكرمت الشنطي عميد الكلية ممثلاً عن العاملين فيها لجهودهم الواضحة للنهوض بواقع الكلية.

المصدر / فلسطين أون لاين