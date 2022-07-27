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حماس: معلومات الاحتلال بشأن الأسلحة "محض أكاذيب وافتراء"

27 يوليو 2022 . الساعة 19:01 بتوقيت القدس
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نفى الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، مساء اليوم الأربعاء، المعلومات التي بثها جيش الاحتلال الصهيوني بشأن إقامة منشآت عسكرية في المناطق السكنية بقطاع غزة.

وقال قاسم في تصريح صحفي، إن "الصور والمعلومات التي بثها جيش العدو الصهيوني عن وجود أسلحة في مناطق مدنية في قطاع غزة هي محض أكاذيب وافتراء".

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من الفيديوهات والصور، لمناطق في قطاع غزة، ادعى أن حركة حماس تقيم بنية عسكرية وتحفر أنفاقا، بالقرب منها أو تحتها.

وأكد الناطق باسم حماس، أن "نشر العدو الصهيوني لهذه الصور تعبير عن أزمته الحقيقية التي يواجهها أمام مؤسسات حقوق الإنسان والجهات الدولية".

وقال قاسم "إن بعض المشاهد التي نشرها جيش الاحتلال هي لأماكن ارتكب العدو فيها مجازر ضد المدنيين في معركة سيف القدس 2021، وهي مرفوعة الآن أمام جهات قانونية دولية لملاحقة مجرمي الحرب".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال هو أكثر جيوش العالم إنشاءً للقواعد العسكرية في المدن السكنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #غزة #الاحتلال

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