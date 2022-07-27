"العمل الحكومي" تتخذ سلسلة إجراءات تقشفية لمواجهة العجز المالي

ناقشت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، الوضع المالي في ظل العجز التراكمي الذي تعاني منه وزارة المالية من جراء تداعيات أزمة الغلاء العالمي، وأكدت اللجنة أنها تسعى للتخفيف من تأثيرات هذه الأزمة الطارئة على الموظفين والمواطنين، وتعمل جديا لتجاوزها سريعا.

واطلعت اللجنة خلال جلستها الأسبوعية، اليوم الأربعاء، على استعدادات المؤسسات الحكومية لإعلان نتائج الثانوية العامة السبت القادم، مشيدة بأداء وزارة التربية والتعليم في إتمام الترتيبات اللازمة كافّة، متمنية النجاح والتوفيق لأبنائنا الطلبة.

واستمعت اللجنة إلى تقرير وزارة الداخلية والأمن الوطني حول إجراءاتها لمنع إطلاق النار بالتزامن مع إعلان النتائج، مشددة على ضرورة التعامل بحزم مع أي مخالفة.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما اعتمدت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الاقتصادية، شؤون الأراضي.

كما أحالت لجنة المتابعة عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

إقرار رزمة من الإجراءات التقشفية لتجاوز العجز المالي، وتكليف وزارة المالية بتنفيذها.

إعفاء العمال من رسوم الانسحاب للشركات الفاعلة بجميع أنواعها، بغرض الحصول على تصريح عامل وذلك ابتداءً من 1/1/2018م، وأيضا من رسوم الشطب الاختياري للسجلات التجارية الفردية وشركات التضامن ذات الترميز، التي أسست بهدف الحصول على تصاريح عمل.

منح خصم بنسبة 50% من ضريبة الدخل لكافة شركات النقل العام (الحافلات)، للحد من تداعيات غلاء السولار، وذلك للعام (2021-2022)م .

إعفاء شركات النقل العام (الحافلات) من ضريبتي الدخل والقيمة المضافة عند تكهين أي حافلة عمومية.

تمديد حملة التخفيض بنسبة 50% على رسوم تجديد تراخيص الحافلات العمومية التي تحمل الرقم (28) حتى نهاية العام الحالي.

منح خصم بنسبة 50% على رسوم الترخيص المتراكمة والجديدة لجميع شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد المرخصة، وذلك عن الأعوام السابقة ولمدة 4 شهور، على أن يتم ترحيل رسوم الشركات الملتزمة بالدفع خلال الأعوام السابقة للأعوام (2023-2024).

تخصيص قطعة أرض في منطقة البصة، بدير البلح لغرض إنشاء مقرات شرطية.

المصادقة على نظام إنشاء محطات بيع المحروقات وترخيصها.

إقرار نظام اللجنة التوجیهیة للمشاریع الصغیرة والمتناهیة الصغر والمبادرات الشبابیة.

تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية عدد من الوزارات، لإعداد نظام المعلومات الائتمانية المركزية.

إقرار خطة وزارة الحكم المحلي، للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في المناطق المأهولة.

اعتماد توصيات التقرير التقييمي لحوادث عيد الأضحى المبارك، وتكليف المؤسسات الحكومية المعنية بمتابعة التنفيذ.

إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم، ممن انطبقت عليهم الشروط.

اعتبار يوم السبت القادم عطلة رسمية لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1444هــ.