جماهير جنين تشيّع جثمان الشهيد رفيق غنام

شيع آلاف المواطنين في جنين، عصر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد رفيق غنام (21 عاما)، الذي ارتقى على إثر إعدامه برصاص قوات الاحتلال في ساحة منزله في بلدة جبع، جنوب جنين، واحتجاز جثمانه في ثلاجات الاحتلال.

وجابت مسيرة التشييع شوارع البلدة، وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر، ومن ثم ألقت عائلة الشهيد نظرة الوداع على جثمانه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء في جبع.

يذكر أن الشهيد غنام، ارتقى برصاص قوات الاحتلال بعد إعدامه بدم بارد في بلدة جبع في السادس من شهر يوليو/ تموز الجاري، وسلم الاحتلال جثمان الشهيد عبر حاجز الاحتلال في "سالم".

وتحتجز سلطات الاحتلال منذ عام 2015 في ثلاجاتها 105 شهداء، منهم 10 أطفال، و8 أسرى و3 شهيدات، كما تحتجز جثامين 256 شهيدا فيما يسمى "مقابر الأرقام".

وسجلت جنين منذ بداية العام، 29 شهيدا، ارتقوا برصاص قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين