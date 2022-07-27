الغول يشارك في المؤتمر الإقليمي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

شارك كايد الغول عضو البرلمان العربي وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في المؤتمر الإقليمي الرابع لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، الذي نظمته جامعة الدول العربية في مقرعا بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ضمن وفد البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

وتأتي مشاركة البرلمان العربي في المؤتمر انطلاقا من اهتمامه بحقوق الإنسان وباعتباره ركيزة أساسية في الاستراتيجية الحالية للبرلمان العربي وإيمانا منه بأن إجراءات مواجهة الأوبئة والأزمات لا يجب أن تكون على حساب احترام حقوق الإنسان ووفاء الدول بالتزاماتها في هذا المجال.

يذكر أن البرلمان العربي عمل على إعداد عدد من "القوانين العربية الاسترشادية" للتخفيف من تبعات جائحة كورونا على أوضاع حقوق الإنسان في العالم، منها قانون عربي موحد حول "دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية"، لا سيَّما وأن هذه المشروعات كانت في مقدمة القطاعات التي تضررت بشكل مباشر من جائحة كورونا.

كما عمل البرلمان العربي على إعداد قانون موحد حول "مكافحة العنف ضد المرأة"، خاصةً في ظل الارتباط القائم بين انتشار الأوبئة.

المصدر / فلسطين أون لاين