فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الاعتقال السياسي جريمة".. حملة لتسليط الضوء على المعتقلين السياسيين بالضفة

حماس: تصعيد البناء الاستيطاني على أرضنا التاريخية لن يفلح في طمس معالمها

الراميني: محاولة اغتيال الشاعر جريمة مدبرة ويجب الإسراع بمحاسبة الفاعلين

عائلتا "عاصي ومرعي" تحاولان انتزاع ذكرياتهما من بين حطام منزلَيهما المدمرين

المحامون يعلقون العمل أمام المحاكم بالضفة ويعتصمون في نابلس

القانوع: عدم تجريم مجلس الأمن للاحتلال يشجّعه على عدوانه

معروف ينفي تقديم الدعليس استقالته

"العضاض" سواريز يحدد وجهته المقبلة بعد أتلتيكو مدريد

"وحدة خاصة" تختطف فلسطينياً من بيت لحم

"طيران الإمارات" توسع نطاق رحلاتها اليومية إلى (تل أبيب)

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

بالفيديو والصور المحامون يعلقون العمل أمام المحاكم بالضفة ويعتصمون في نابلس

27 يوليو 2022 . الساعة 16:50 بتوقيت القدس
...
جانب من اعتصام المحامين في محكمة صلح نابلس اليوم الأربعاء (مواقع التواصل)

علقت نقابة المحامين العمل أمام جميع المحاكم في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها، مع استثناء الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية.

وفي نابلس اعتصم مئات المحامين أمام محكمة الصلح بالمدينة احتجاجا على مجموعة القرارات بقانون، وردد المحامون هتافات تطالب برحيل رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار والمستشار القانوني لرئيس السلطة علي مهنا.

وشارك نقابيون وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني في الاعتصام بنابلس، لإسناد نقابة المحامين في خطواتها الاحتجاجية.

ومن المقرر أن يستمر اعتصام المحامين داخل وأمام مبنى المحكمة حتى يوم غد الخميس.

وتنظم نقابة المحامين منذ بداية الشهر الجاري خطوات احتجاجية رفضا لعدد من القرارات بقانون التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس في الآونة الأخيرة.

1.jpg
 

11.jpg
 

1111.jpg
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022
#الضفة #نابلس #نقابة المحامين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة