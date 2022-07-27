المحامون يعلقون العمل أمام المحاكم بالضفة ويعتصمون في نابلس

علقت نقابة المحامين العمل أمام جميع المحاكم في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها، مع استثناء الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية.

وفي نابلس اعتصم مئات المحامين أمام محكمة الصلح بالمدينة احتجاجا على مجموعة القرارات بقانون، وردد المحامون هتافات تطالب برحيل رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار والمستشار القانوني لرئيس السلطة علي مهنا.

وشارك نقابيون وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني في الاعتصام بنابلس، لإسناد نقابة المحامين في خطواتها الاحتجاجية.

ومن المقرر أن يستمر اعتصام المحامين داخل وأمام مبنى المحكمة حتى يوم غد الخميس.

وتنظم نقابة المحامين منذ بداية الشهر الجاري خطوات احتجاجية رفضا لعدد من القرارات بقانون التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس في الآونة الأخيرة.













اعتصام نقابة المحاميين داخل محكمة الصلح في نابلس للمطالبة بوقف القرارات بقوانين والتي تمس باستقلالية القضاء الفلسطيني pic.twitter.com/AYaIl5QBHg — فلسطين أون لاين (@pl24online) July 27, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين