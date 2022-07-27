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معروف ينفي تقديم الدعليس استقالته

27 يوليو 2022 . الساعة 16:04 بتوقيت القدس
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نفى سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء التي تناقلتها بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم عصام الدعليس رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي لاستقالته.

وقال معروف في بيان صحفي، "لا صحة لما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن تقديم الأستاذ عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي لاستقالته".

ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعدم التعامل وترويج أي خبر يخص المؤسسة الحكومية، إلا عبر ما تنشره المنصات والمواقع الرسمية المعروفة للجميع.

وأكد معروف أن جهات الاختصاص الأمنية تتابع مصدر الإشاعة وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني وفق الأصول، بمجرد تحديده.

المصدر / فلسطين أون لاين
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