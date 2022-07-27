"العضاض" سواريز يحدد وجهته المقبلة بعد أتلتيكو مدريد

توصّل نجم منتخب الأوروغواي، لويس سواريز، لاتفاق مبدئي مع الفريق الذي شهد بداياته الكروية، ناسيونال، من أجل العودة إلى صفوفه، لفترة ثلاثة أشهر، قبل مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي، وِفق ما أفاد به اللاعب.

وترك اللاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، في نهاية الموسم الماضي، وهو يبحث عن فريق جديد للدفاع عن ألوانه، لكن يبدو أنه لم يجد فريقًا حتى الآن، ما سيجعله يعود إلى ناسيونال، بعقد لثلاثة أشهر، تحضيرًا لخوض مشاركته الرابعة في كأس العالم.

وقال الهداف التاريخي لمنتخب الأوروغواي في مقطع فيديو الثلاثاء: "أولًا، أود أن أشكركم (ناسيونال) على المودة الكبيرة التي أظهرتموها لي ولعائلتي في الأيام القليلة الماضية".

وأشار إلى أنّ ذلك جعل من المستحيل "رفض إمكانية العودة من أجل اللعب لناسيونال ولدينا اتفاق مبدئي مع النادي".

وبدأ سواريز مسيرته في ناسيونال، الذي منحه في 18 مايو 2005، بداياته مع الفريق الأول في عمر الـ18.

وبعد موسم كامل مع الفريق الأول، انتقل إلى غرونينغن الهولندي، وبعدها بعام فقط، إلى منافسه المحلي، أياكس أمستردام.

ويُلقّب سواريز لدى الكثيرين بـ" العضاض"، لكثرة استخدامه هذا السلوك تجاه اللاعبين في سنوات سابقة.

ولفت اللاعب انتباه ليفربول الإنكليزي، الذي ضمه عام 2011، وبعد ثلاثة مواسم ونصف في "أنفيلد"، انتقل إلى برشلونة الإسباني في صفقة تجاوزت 80 مليون يورو.

وفي كاتالونيا، فاز بأربعة ألقاب في الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا عام 2015، قبل أن يتخلى عنه عام 2020 ما جعله ينضم إلى أتلتيكو مدريد الذي تُوّج أيضًا معه بلقب الدوري، عام 2021.

والآن، من المقرر أن يعود إلى ناسيونال من أجل أن يخوض معه دوري الإياب "كلاوسورا" ضمن تحضيراته الشخصية لخوض كأس العالم المقررة في قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.

وأشار سواريز إلى أنه "سيتم الانتهاء من التفاصيل في الساعات المقبلة ونأمل أن نتوصل إلى الاتفاق الذي نرغب به جميعًا وأن نتمكن من الاستفادة القصوى من هذه المرحلة الجديدة وأن نرى بعضنا في الأيام المقبلة".

المصدر / وكالات