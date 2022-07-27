"طيران الإمارات" توسع نطاق رحلاتها اليومية إلى (تل أبيب)

أعلنت شركة "طيران الإمارات" عن توسيع جدول الرحلات اليومية على الخط الجديد بين دبي و(تل أبيب)، برحلة إضافية يومية ستكون متاحة اعتبارًا من نهاية شهر أكتوبر.

وبحسب البيان الذي أصدرته الشركة، أمس الثلاثاء، سيتم إجراء الرحلة اليومية الإضافية باستخدام طائرة بوينغ 777-300ER توفر ثلاث درجات للركاب.

وأشار البيان إلى أنّ زيادة الرحلات الإضافية يأتي عقب "استجابة للطلب المتزايد على السفر من وإلى (إسرائيل)"، ويعتمد على نجاح عمليات طيران الإمارات الحالية.

وبحسب مصادر إعلامية، ستوفر الشركة للمسافرين إلى دولة الاحتلال مزيدًا من المرونة عند التخطيط لرحلتهم إلى مطار بن غوريون، كما يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من شراكة طيران الإمارات "فلاي دبي" عند التخطيط لسفرهم، والتي تتضمن جدولًا خاصًّا للرحلات اليومية.

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ويأتي هذا الإعلان من شركة "طيران الإمارات" في خطوة تطبيعية جديدة، وتوسعة نطاق التطبيع بين الجانبين.

ويلقى التطبيع الإماراتي والعربي مع الاحتلال، رفضًا واستنكارًا فلسطينيًّا على المستوى السياسي والشعبي، إذ تعده الفصائل بأنه طعنة غادرة في خاصرة القضية الفلسطينية، ونقطة تحول تضفي الشرعية على وجود الاحتلال وسياساته العنصرية تجاه شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات