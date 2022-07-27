فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الإمارات توسع نطاق رحلاتها اليومية إلى (تل أبيب)

"وحدة خاصة" تختطف فلسطينياً من بيت لحم

الطائرات المُسيَّرة.. سلاح "القسام" المؤثر في مواجهة غطرسة الاحتلال

القاهرة.. انتخاب عصام يونس نائباً لرئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان

إيران: نفّذنا عمليات ناجحة ضد (إسرائيل) بالأشهر الأخيرة

الاحتلال ينفذ تدريبات لمواجهة هجمات صاروخية محتملة على "المياه الاقتصادية"

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي في "حماس" علي أبو الرب

طرف.. عرض حكواتي لسيدات يقفزن على خشبة المسرح

رابط فحص نتائج توجيهي 2022 فلسطين الثانوية العامة

القدس.. المصادقة على خطة لبناء 1446 وحدة استيطانية جديدة

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

"وحدة خاصة" تختطف فلسطينياً من بيت لحم

27 يوليو 2022 . الساعة 13:38 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

اختطفت وحدة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شاباً من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.  

وأفادت مصادر صحفية، بأن وحدة خاصة تساندها قوات من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة الدوحة، واختطفت الشاب محمد عماد فرج (20 عاما)، أثناء عمله في توزيع أسطوانات الغاز. 

يُذكر أن الوحدات الخاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، هي أربع وحدات: "سيرت متكال" ووحدة "شلداج"، و"شيطت 13"، ووحدة الإنقاذ 669.

الثلاث وحدات الأولى فهي وحدات مقاتلة، والأخيرة وحدة للمهمات الخاصة جدا، والمخصصة لاختراق أراضي (العدو) عبر البحر أو الجو، وتنفيذ عمليات الإخلاء والإنقاذ.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022
#قوات الاحتلال #اختطاف فلسطيني #وحدات خاصة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة