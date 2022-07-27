"وحدة خاصة" تختطف فلسطينياً من بيت لحم

اختطفت وحدة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شاباً من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن وحدة خاصة تساندها قوات من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة الدوحة، واختطفت الشاب محمد عماد فرج (20 عاما)، أثناء عمله في توزيع أسطوانات الغاز.

يُذكر أن الوحدات الخاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، هي أربع وحدات: "سيرت متكال" ووحدة "شلداج"، و"شيطت 13"، ووحدة الإنقاذ 669.

الثلاث وحدات الأولى فهي وحدات مقاتلة، والأخيرة وحدة للمهمات الخاصة جدا، والمخصصة لاختراق أراضي (العدو) عبر البحر أو الجو، وتنفيذ عمليات الإخلاء والإنقاذ.

المصدر / فلسطين أون لاين