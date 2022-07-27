فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الإمارات توسع نطاق رحلاتها اليومية إلى (تل أبيب)

"وحدة خاصة" تختطف فلسطينياً من بيت لحم

الطائرات المُسيَّرة.. سلاح "القسام" المؤثر في مواجهة غطرسة الاحتلال

القاهرة.. انتخاب عصام يونس نائباً لرئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان

إيران: نفّذنا عمليات ناجحة ضد (إسرائيل) بالأشهر الأخيرة

الاحتلال ينفذ تدريبات لمواجهة هجمات صاروخية محتملة على "المياه الاقتصادية"

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي في "حماس" علي أبو الرب

طرف.. عرض حكواتي لسيدات يقفزن على خشبة المسرح

رابط فحص نتائج توجيهي 2022 فلسطين الثانوية العامة

القدس.. المصادقة على خطة لبناء 1446 وحدة استيطانية جديدة

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

إيران: نفّذنا عمليات ناجحة ضد (إسرائيل) بالأشهر الأخيرة

27 يوليو 2022 . الساعة 13:45 بتوقيت القدس
...
وزير الأمن والاستخبارات في إيران إسماعيل خطيب

كشف وزير الأمن والاستخبارات في إيران، إسماعيل خطيب، عن عمليات إيرانية ناجحة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة.

وقال خطيب: "خلال الأشهر الأخيرة، وبالإضافة إلى مواجهة مؤامرات الكيان الصهيوني، تمكنّا أيضًا من تنفيذ عدد من العمليات الناجحة ضد هذا الكيان، وهذا يُظهر القوة الأمنية للجمهورية الإسلامية وقوات الأمن الإيرانية". إلا أنه لم يكشف طبيعة هذه العمليات.

وأشار خطيب إلى "مؤامرات (إسرائيل) والجماعات الإرهابية ضد إيران، ونجاح أجهزة الأمن الإيرانية في صد تلك الخطط ومواجهتها".

وأضاف: "أعداء إيران لم يستطيعوا استغلال المطالب الشعبية المحقة وتحويلها إلى احتجاجات، رغم مساعيهم بهذا الصدد، وذلك بسبب السياسات الشعبية التي اتخذتها الحكومة، واهتمامها بالشارع ومطالب المواطنين"

كما حذّر وزير الأمن الإيراني من أنّ "أي دولة تحتوي وكرًا يستهدف أمن البلاد عليها أن تعلم بأنها لن تكون في مأمن من الرد الإيراني".

المصدر / وكالات
إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022
#إيران #عمليات ضد إسرائيل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة