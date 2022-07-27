إيران: نفّذنا عمليات ناجحة ضد (إسرائيل) بالأشهر الأخيرة

كشف وزير الأمن والاستخبارات في إيران، إسماعيل خطيب، عن عمليات إيرانية ناجحة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة.

وقال خطيب: "خلال الأشهر الأخيرة، وبالإضافة إلى مواجهة مؤامرات الكيان الصهيوني، تمكنّا أيضًا من تنفيذ عدد من العمليات الناجحة ضد هذا الكيان، وهذا يُظهر القوة الأمنية للجمهورية الإسلامية وقوات الأمن الإيرانية". إلا أنه لم يكشف طبيعة هذه العمليات.

وأشار خطيب إلى "مؤامرات (إسرائيل) والجماعات الإرهابية ضد إيران، ونجاح أجهزة الأمن الإيرانية في صد تلك الخطط ومواجهتها".

وأضاف: "أعداء إيران لم يستطيعوا استغلال المطالب الشعبية المحقة وتحويلها إلى احتجاجات، رغم مساعيهم بهذا الصدد، وذلك بسبب السياسات الشعبية التي اتخذتها الحكومة، واهتمامها بالشارع ومطالب المواطنين"

كما حذّر وزير الأمن الإيراني من أنّ "أي دولة تحتوي وكرًا يستهدف أمن البلاد عليها أن تعلم بأنها لن تكون في مأمن من الرد الإيراني".

المصدر / وكالات