القاهرة.. انتخاب عصام يونس نائباً لرئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان

أنهت الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان أعمالها في العاصمة المصرية القاهرة بإعلان أسماء مجلس الأمناء للدورة الجديدة الممتدة حتى عام 2025، وأعلنت الجمعية عن فوز مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس بمنصب نائب رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كما تم تجديد الثقة في علاء شلبي لرئاسة المنظمة لدورة ثانية.

كما جرى تجديد الثقة في الحقوقية الكويتية مها البرجس لمنصب الأمين العام، والحقوقي الليبي عبد المنعم الحر أميناً للصندوق، وانتخاب كلاً من الحقوقي المغربي بوبكر لركو، والدكتورة نيفين مسعد، والحقوقي الإماراتي محمد سالم الكعبي، لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وكانت الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان عقدت اجتماعها الحادي عشر في القاهرة على مدار يومي السبت والأحد 23-24 يوليو/ تموز 2022م. وبمشاركة 24 منظمة حقوقية من 23 دولة. حيث أجريت الانتخابات على (20) مقعداً لعضوية مجلس الأمناء.

وأجريت خلال الاجتماع مراسم تكريم للأستاذ محمد فائق والأستاذ محسن عوض لدورهما التاريخي في مسيرة المنظمة، كما أجريت مراسم تأبين الراحل عضو مجلس الأمناء الأستاذ حافظ أبو سعدة.

يشار إلى أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنشأت في عام (1983) ومقرها العاصمة المصرية القاهرة، وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في الوطن العربي طبقاً للمعايير الدولية، حيث تستخدم المنظمة في سبيل ذلك الوسائل القانونية ولا تتدخل في أي أنشطة سياسية.

الجدير بالذكر أن انعقاد الجمعية العمومية جاء بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الدولي حول: تحديات حماية الخصوصية في ظل الذكاء الاصطناعي والذي نظمته المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، والذي شارك فيه خبراء في مجالات القانون وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام وحقوق الإنسان، وشارك وفد من مركز الميزان لحقوق الإنسان برئاسة الأستاذ يونس، ونائب المدير الأستاذ/ سمير زقوت، ومدير وحدة البحث الميداني الأستاذ/ يامن المدهون في أعمال المؤتمر.

انتهى

المصدر / فلسطين أون لاين