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القدس.. المصادقة على خطة لبناء 1446 وحدة استيطانية جديدة

27 يوليو 2022 . الساعة 11:35 بتوقيت القدس
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الاستيطان في القدس (أرشيف)

صادق الاحتلال الإسرائيلي على خطة استيطانية على حساب أراضي بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة، لصالح مستوطنة "القناة السفلية" بين مستوطنتي "هار حوماه" و"جفعات هاماتوس."

وتقضي الخطة، بحسب ما كشفته حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، بناء 1446 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "القناة السفلية".

وقالت الباحثة في حركة "السلام الآن"، الإسرائيلية، جفعات عوفران، في تغريدة لها على "تويتر: إن "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء (حكومية) اجتمعت أمس الإثنين، وتمت المصادقة على إيداع خطة الوحدات الاستيطانية في (مستوطنة) القناة السفلية للاعتراض".

وأرجأت اللجنة (إلى أجل غير مسمى) قرارها بشأن خطة استيطانية ثانية، تشمل بناء 473 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات هشاكيد" على أراضي بلدة بيت صفافا جنوب المدينة.

وقالت "السلام الآن": إن "أكثر من 230 ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات بالقدس الشرقية المحتلة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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