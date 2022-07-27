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بالصور الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد رفيق غانم من جنين

27 يوليو 2022 . الساعة 11:16 بتوقيت القدس
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الشهيد غانم - أرشيف

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أنه سيتم تسليم جثمان الشهيد رفيق رياض غانم من بلدة جبع، جنوب جنين، بالضفة المحتلة، ظهر اليوم الأربعاء.

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وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن طواقم الهيئة والهلال الأحمر الفلسطيني وذوي الشهيد، سيتسلمون جثمانه ظهر اليوم على معبر سالم.

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وتحتجز سلطات الاحتلال منذ عام 2015 في ثلاجاتها 103 شهداء، منهم 10 أطفال، 8 أسرى و3 شهيدات، كما تحتجز جثامين 256 شهيدًا فيما يسمى "مقابر الأرقام".

وارتقى الشهيد غانم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة جبع في السادس من شهر يوليو/ تموز الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين
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