الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد رفيق غانم من جنين

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أنه سيتم تسليم جثمان الشهيد رفيق رياض غانم من بلدة جبع، جنوب جنين، بالضفة المحتلة، ظهر اليوم الأربعاء.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن طواقم الهيئة والهلال الأحمر الفلسطيني وذوي الشهيد، سيتسلمون جثمانه ظهر اليوم على معبر سالم.

وتحتجز سلطات الاحتلال منذ عام 2015 في ثلاجاتها 103 شهداء، منهم 10 أطفال، 8 أسرى و3 شهيدات، كما تحتجز جثامين 256 شهيدًا فيما يسمى "مقابر الأرقام".

وارتقى الشهيد غانم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة جبع في السادس من شهر يوليو/ تموز الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين