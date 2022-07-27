"النقل والمواصلات" تعلن قرارا مهما لترخيص السيارات المتراكم رسومها

أعلن المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات أنيس عرفات، إمكانية تقسط السائقين الرسوم المتراكمة على مركباتهم.

وأضاف عرفات في حديث لبرنامج مع الناس عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، أنه يمكن للسائقين تقسيط الرسوم المتراكمة على المركبة، إذا زاد المبلغ عن 6 ألاف شيكل يمكن تقسيطه على 24 شهر.

وأوضح أن وزارته أطلقت خلال الأشهر الماضية حملة لتحويل المركبات التي ترغب بالعمل بأجرة من الملاكي للعمومي، وأنها ستقوم بحملة أخرى خلال الفترة القادمة لإيقاف جميع المركبات ذات الترخيص الملاكي والتي تعمل على نقل الركاب بأجر.

المصدر / فلسطين أون لاين