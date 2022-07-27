وظيفة شاغرة في مدرسة وروضة وحضانة يا هلا

إعلان توظيف صادر عن مدرسة وروضة وحضانة يا هلا تعلن فيه عن حاجتها لموظفة / نائبة مديرة مدرسة وروضة يا هلا .
شروط التسجيل
1- شهادة البكالوريوس في التربية أو الادارة التربوية من جامعة معترف بها.
2- من سكان مدينة غزة.
3- خبرة بحد أدنى 5 سنوات في مجال الادارة التربوية والمدرسية .
4- أن يكون لدى المتقدمة مهارة عالية في استخدام برامج الحاسوب والتعليم الالكتروني .
5- الاستعداد للعمل بروح الفريق وفي أجواء ضغط العمل وخارج ساعات الدوام الرسمي.
6- لديها مهارات قيادية وإدارية مميزة ومهارة عالية في الاتصال والتواصل والتشبيك والتنسيق مع الجمهور .
7- لديها القدرة على كتابة التقارير الادارية والتربوية .
8- لديها القدرة على اعداد برامج الحصص التدريسية .
9- المعرفة بمنهجيات التربية والادارة المدرسية .
10- أن يكون لدى المتقدمة القدرة على توظيف استراتيجيات التعلم الحديثة واساليب التعلم النشط .
طريقة التسجيل
- على من تجد في نفسها الكفاءة المطلوبة وترغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب التوظيف على الرابط التالي:
https://forms.gle/gCFFyYmB7nmfbXyn7
- اعتباراَ من يوم الثلاثاء الموافق 26/07/2022 حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 02/08/2022 م .
- للمزيد من الاستفسار الاتصال على هاتف الجمعية 082861434 خلال ساعات العمل الرسمية.
- سيتم الاتصال فقط على من تنطبق عليها الشروط المطلوبة .