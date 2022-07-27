وظيفة شاغرة في مدرسة وروضة وحضانة يا هلا

إعلان توظيف صادر عن مدرسة وروضة وحضانة يا هلا تعلن فيه عن حاجتها لموظفة / نائبة مديرة مدرسة وروضة يا هلا .

شروط التسجيل

1- شهادة البكالوريوس في التربية أو الادارة التربوية من جامعة معترف بها.

2- من سكان مدينة غزة.

3- خبرة بحد أدنى 5 سنوات في مجال الادارة التربوية والمدرسية .

4- أن يكون لدى المتقدمة مهارة عالية في استخدام برامج الحاسوب والتعليم الالكتروني .

5- الاستعداد للعمل بروح الفريق وفي أجواء ضغط العمل وخارج ساعات الدوام الرسمي.

6- لديها مهارات قيادية وإدارية مميزة ومهارة عالية في الاتصال والتواصل والتشبيك والتنسيق مع الجمهور .

7- لديها القدرة على كتابة التقارير الادارية والتربوية .

8- لديها القدرة على اعداد برامج الحصص التدريسية .

9- المعرفة بمنهجيات التربية والادارة المدرسية .

10- أن يكون لدى المتقدمة القدرة على توظيف استراتيجيات التعلم الحديثة واساليب التعلم النشط .

طريقة التسجيل

- على من تجد في نفسها الكفاءة المطلوبة وترغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب التوظيف على الرابط التالي:

https://forms.gle/gCFFyYmB7nmfbXyn7

- اعتباراَ من يوم الثلاثاء الموافق 26/07/2022 حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 02/08/2022 م .

- للمزيد من الاستفسار الاتصال على هاتف الجمعية 082861434 خلال ساعات العمل الرسمية.

- سيتم الاتصال فقط على من تنطبق عليها الشروط المطلوبة .