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وظيفة شاغرة في مدرسة وروضة وحضانة يا هلا

27 يوليو 2022 . الساعة 13:00 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مدرسة وروضة وحضانة يا هلا تعلن فيه عن حاجتها لموظفة / نائبة مديرة مدرسة وروضة يا هلا .

شروط التسجيل

1- شهادة البكالوريوس في التربية أو الادارة التربوية من جامعة معترف بها.

2- من سكان مدينة غزة.

3- خبرة بحد أدنى 5 سنوات في مجال الادارة التربوية والمدرسية .

4- أن يكون لدى المتقدمة مهارة عالية في استخدام برامج الحاسوب والتعليم الالكتروني .

5- الاستعداد للعمل بروح الفريق وفي أجواء ضغط العمل وخارج ساعات الدوام الرسمي.

6- لديها مهارات قيادية وإدارية مميزة ومهارة عالية في الاتصال والتواصل والتشبيك والتنسيق مع الجمهور .

7- لديها القدرة على كتابة التقارير الادارية والتربوية .

8- لديها القدرة على اعداد برامج الحصص التدريسية .

9- المعرفة بمنهجيات التربية والادارة المدرسية .

10- أن يكون لدى المتقدمة القدرة على توظيف استراتيجيات التعلم الحديثة واساليب التعلم النشط .

طريقة التسجيل

- على من تجد في نفسها الكفاءة المطلوبة وترغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب التوظيف على الرابط التالي:

https://forms.gle/gCFFyYmB7nmfbXyn7

-  اعتباراَ من يوم الثلاثاء الموافق 26/07/2022 حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 02/08/2022 م .

- للمزيد من الاستفسار الاتصال على هاتف الجمعية 082861434 خلال ساعات العمل الرسمية.

- سيتم الاتصال فقط على من تنطبق عليها الشروط المطلوبة .

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022
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